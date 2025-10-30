Aydın: 'Muhtarlık, bir yanıyla devlettir, bir yanıyla millettir; en önemlisi milletin iradesidir.'

Ziyarette mahallelerin sorunları, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolü ve vatandaşlarla devlet arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

'Muhtarlarımız, demokrasimizin uç beyleridir'

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, muhtarların demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Demokrasimizin uç beyleri olarak milletimizle devletimiz arasındaki güçlü bağı temsil eden tüm muhtarlarımıza gayretleri, samimiyetleri ve hizmet aşkları için gönülden teşekkür ediyorum.

Yerel yönetimlerimizin sahadaki gücü ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde güçlü yol arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarına dair istişarelerde bulunduk.'

'Muhtarlık, milletin iradesidir'

Bakan Yardımcısı Aydın, muhtarlığın Türk devlet geleneğinde köklü bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Muhtarlık bir yanıyla devlettir, diğer yanıyla da millettir. Ama en önemlisi milletin iradesidir, milletin sesidir. Dolayısıyla bir ülkenin meselelerini çözmek isteyen, milletin memnuniyetini temin etmek isteyen her yöneticinin yolu muhtarlıktan geçer.

Bu kurum, bizim kadim devlet geleneğimizde yer alan bir müessesedir. Muhtarlık, hepimizin hayatına bir şekilde dokunan, vatandaşla yöneticiyi buluşturan en samimi halkadır. Samimi ev sahiplikleri ve katkıları için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.'

Muhtarlar Federasyonu'ndan Bakan Yardımcısı Aydın'a teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın, Adıyaman'ın göz bebeği, gururu, güler yüzlü, tatlı dilli, çalışkan, hatır bilen, siyaset üstü bir devlet büyüğüdür.

Her gelişinde bizleri yalnız bırakmıyor, dertlerimizi dinliyor, çözüm odaklı bir şekilde sorunlarımıza ortak oluyor. Tüm muhtarlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum.'

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE