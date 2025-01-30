10 Yıllık Husumet Barışla Noktalandı

İki aile arasındaki kan davası, 10 yıl önce yaşanan silahlı bir çatışma sonucu Mehmet Baziki'nin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Yıllarca süren gerginlik, bölgedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışçıl bir çözüme ulaştırıldı.

Kanaat önderleri Şükrü Yüksel, Şerdil Karahan, Mahmut Kırıkçı ve Halil Orlak'ın yoğun çabaları sonucunda, Öncel ve Baziki ailelerinin ileri gelenleri bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde taraflar barışa ikna edildi ve geçmişteki husumeti geride bırakma kararı aldı.

Barış Yemeğiyle Kardeşlik Mesajı Verildi

Şanlıurfa’da özel bir mekanda düzenlenen barış yemeğine, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, eski Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Alparslan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alparslan ve her iki ailenin fertleri katıldı. Bölgedeki birçok vatandaş da barışa tanıklık etmek için törene iştirak etti.

Toplumsal Huzura Vurgu Yapıldı

Barış yemeğinde konuşmalar yapan kanaat önderleri ve yerel yöneticiler, barışın önemine vurgu yaparak, husumetlerin son bulmasının Şanlıurfa’da toplumsal huzurun korunması açısından büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Törende, taraflar birbirleriyle tokalaşarak barıştıklarını ilan etti. Bu anlamlı adım, bölgedeki toplumsal barışın güçlenmesi adına umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bölgede Barış ve Kardeşlik Güçleniyor

Şanlıurfa’da uzun süredir devam eden kan davasının barışçıl bir çözüme kavuşturulması, yalnızca şehirde değil, çevre illerde de barış çabalarına örnek teşkil etti.

Barış yemeğine katılan vatandaşlar, böylesi adımların devam etmesi gerektiğini belirterek, barışın ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA