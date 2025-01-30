Özel, Halk TV canlı yayınında basına yönelik baskılar, demokrasi mücadelesi ve CHP’nin seçim stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Gazetecilik Suç Değildir, Toktaş’a Yapılan Halkın Haber Alma Hakkına Saldırıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suat Toktaş’ın tutuklanmasının yalnızca bir gazeteciyi hedef almak olmadığını, tüm basın camiasına ve topluma yönelik bir gözdağı niteliğinde olduğunu söyledi.

"Gazetecilik mesleğini icra edenler, halkın gözü ve kulağıdır. Halk bir şey duyacaksa gazeteci aracılığıyla duyar, bir şey görecekse gazeteci sayesinde görür. Toktaş’ı cezaevine koyarak halkın haber alma hakkına saldırıyorsunuz. Ona ve ekibine gözdağı veriyorsunuz. Diyorlar ki: ‘Bu halka doğruları söylerseniz, hakikatin peşine düşerseniz, yeriniz Silivri’dir.’"

Özel, Halk TV çalışanlarına yönelik dayanışmanın önemli olduğunu ve Toktaş’ın yalnız bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.

"Halk, Halk TV’ye Sahip Çıktı"

Özel, Halk TV’nin sadece bir televizyon kanalı olmadığını, halkın gerçekleri öğrenmesini sağlayan önemli bir mecra olduğunu belirtti.

"Halk TV’yi sadece bir televizyon kanalı olarak görmeyin. Halkın duyduklarıyla, gördükleriyle kendi kanaatini oluşturmasına olanak sağlayan bir haber kanalıdır. Halk TV olmazsa, sadece Erdoğan’ın gör dediklerini görür, duy dediklerini duyarsınız. Halk TV, hakikatin bekçisi, adaletin takipçisidir."

"Biz CHP olarak, Halk TV’ye sahip çıkıyoruz. Ama bu yalnızca CHP’nin meselesi değil. Muhalefetin tüm kesimleri, bu saldırıya karşı birlik içinde olmalıdır."

"İktidar, muhalif medyayı ve toplumu susturmak istiyor. Parça parça sindirerek, her birimizi yalnızlaştırarak ilerlemeye çalışıyorlar. Buna izin vermemeliyiz."

"Aradan Bir Tuğla Çekilirse, Koca Duvar Sarsılır"

Özel, muhalefetin dayanışma içinde olması gerektiğini belirterek, birlik içinde hareket edilmezse korku duvarının daha da büyüyeceğini söyledi.

"İktidar korku duvarı örerken, bizim dayanışma duvarımızı sarsmamamız lazım. Aradan bir tuğla çekilirse, koca duvar çöker. Gün, amasız, fakatsız haksızlığa karşı birlikte olma günüdür."

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadeye çağrılmasına da değinerek, "Yarın ifadeye çağrılan yalnızca Ekrem İmamoğlu değil, İstanbul’un kendisidir" dedi.

"Ekrem İmamoğlu’na oy veren, gelecekte oy vermeyi düşünen ya da ona yapılan haksızlığı kendine yapılmış olarak hisseden herkes bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu nedenle tüm İstanbul’u yarın ifade vermeye çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partilileri ifade vermeye davet ediyorum."

"Sessiz Kalmak Bile İktidara Güç Vermektir"

Özel, basına yönelik baskılar ve muhalefete karşı yürütülen soruşturmaların artış gösterdiğine dikkat çekerek, kamuoyunun sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Halk TV’ye yapılanlar, İmamoğlu’nun ifadeye çağrılması, muhalefet partilerine yönelik soruşturmalar, sanatçılara yönelik baskılar, hepsi bir bütünün parçalarıdır. İktidar yönetemediği için baskıyı artırıyor. Korkuya teslim olursak Erdoğan kazanacak. Bu korkuya teslim olmaz, cesaret gösterirsek, onların dizleri titriyor. İktidarın sürdürülebilirliği kalmadı."

Özel, CHP’nin erken seçim çağrısına da değinerek, "Bu ülkenin artık kırmızı kartı gösterme zamanı geldi" dedi.

"Biz 31 Mart seçimlerinden sonra ‘Bu bir sarı karttır, anlamazsanız millet size kırmızı kartı gösterir’ demiştik. Emekliyi anlamadılar, işçiyi anlamadılar, çiftçiyi anlamadılar, memuru anlamadılar. Şimdi artık milletin kırmızı kartı göstermesi gerekiyor."

"Biz, erken seçim sandığının milletin önüne getirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Eğer iktidar erken seçime gitmezse, biz bu yıl içinde halkın önüne bir sandık koyacağız ve ‘Ne diyorsunuz?’ diye soracağız. O zaman göreceğiz, iktidarın gerçekten ayakta duracak gücü var mı, yok mu?"

"Bu Kadar Hukuksuzluğu Yapanların Meşruiyeti Kalmamıştır"

Özel, mevcut iktidarın hukuka uygun yönetmediğini belirterek, meşruiyetini kaybettiğini söyledi.

"Bir yönetimin meşru sayılması için yalnızca seçimle iş başına gelmesi yetmez. Seçimden sonra da hukuka uygun yönetmesi gerekir. İktidarın hukuku çiğneyen uygulamaları nedeniyle artık meşruiyeti kalmamıştır."

"Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten iktidar ve başındaki cumhurbaşkanı, sandıkta aldığı meşruiyeti yönetirken hukuku çiğnediği için, Anayasa Mahkemesi’ni tanımadığı için, yargı kararlarına uymadığı için, uluslararası anlaşmalardan tek taraflı çıkıp bunu oldu saydığı için artık meşru değildir. Meşru olmayan bir iktidara halk katlanmak zorunda değildir."

"Yasakları Yasaklayacağımız İktidar Yürüyüşümüzü Başlattık"

Özel, CHP’nin yeni dönemde daha aktif bir mücadele yürüteceğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte yasakların kaldırılacağı bir dönemi başlatacağız" dedi.

"On yıl sonra Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke olacak. İnsanlar özgürce konuşabilecek, hukuk güvence altına alınacak. Tek yasak olacak, o da yasakların kendisi olacak. Yasakları yasaklayacağımız bir iktidar yürüyüşüne başladık."

Özel, CHP’ye üye olanların sayısında büyük bir artış yaşandığını da belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne online üyelik noktasında gençler arasında 10-11 kat günlük artış var. Çünkü bu insanlar, ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanının kim olduğuna karar verecekler. Bu sürece herkes dahil olmalı."

Özel, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’a da destek vererek, "Suat Toktaş’ı orada yalnız bırakmayacağız. Hakikati hapsedemeyecekler" dedi.

Kaynak : PHA