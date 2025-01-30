TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen "Basın özgürlüğüne ve gazeteciye dokunma!" başlıklı toplantıda, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

TGC Başkanı Vahap Munyar: "Gazeteciler Suçlu Gibi Gösterilmemeli"

TGC Başkanı Vahap Munyar, gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu ve basın özgürlüğünün korunması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Meslektaşlarımızın haksız yere gözaltına alınmaması, tutuklanmaması ve basın özgürlüğüne müdahale edilmemesi için buradayız. Gazeteciler haber yaptıkları için hedef gösterilmemeli, fiziksel saldırıya uğramamalı ve saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmemeli.

"Halk TV'de görev yapan meslektaşlarımızdan Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker ve Kürşat Oğuz adli kontrolle serbest bırakıldı ancak Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz ve en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş: "Toktaş’ın Tutuklanması Kanuna Aykırı"

Toplantının moderatörlüğünü yapan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Suat Toktaş’ın gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığını belirterek şunları söyledi:

"Toktaş sabit ikametgâh sahibidir, görevinin başındadır, kaçma veya delilleri karartma şüphesi yoktur. Tutuklanmasını gerektirecek hiçbir hukuki neden bulunmamaktadır. Gazetecilere yönelik yurtdışı çıkış yasakları ve denetimli serbestlik kararları gözdağı vermekten başka bir şey değildir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır."

PEN Başkanı Zeynep Oral: "Anayasa, Hak, Hukuk ve Adalet Herkese Lazım"

PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, gazetecilerin ve yazarların gözaltına alınmasının düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti:

"Maalesef ‘Ben Anayasa’yı tanımıyorum’ diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Özgürlükleri kısıtlayan bu uygulamalar Anayasamızın açıkça ihlalidir. Özgürlükçü ve demokratik toplumlarda gazeteciler ve yazarlar hedef alınmaz. Özgür basın susturulamaz!"

TGS Başkanı Gökhan Durmuş: "İktidar Gazetecilik Faaliyetlerini Suç Gibi Göstermekten Vazgeçmeli"

TGS Başkanı Gökhan Durmuş, iktidarın gazetecileri hedef alan politikalarına dikkat çekerek şunları söyledi: Gerçekleri topluma ulaştıran gazeteciler gözaltına alınıyor, yargılanıyor ve tutuklanıyor. İktidar baskıyı sürdürüyor ama biz de gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Şu an 25 gazeteci, yalnızca mesleklerini yaptıkları için cezaevinde. Eğer Adalet Bakanı gazeteci olmadıklarını iddia ediyorsa, neden mahkemelerde yaptıkları haberleri savunmak zorunda kalıyorlar?"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk: "Toplumun Haber Alma Hakkı Kısıtlanıyor"

"İfade özgürlüğü olmazsa yayıncılar kitap yayınlayamaz, gazeteciler yazamaz. Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü her alanda tehdit altında. Gazetecilerin mesleklerini yaptıkları için yargılanmaları halkın haber alma hakkına doğrudan saldırıdır."

TYS 2. Başkanı Mustafa Köz: "Gazetecilerin Gözaltına Alınması Bütün Topluma Gözdağıdır"

"Bir ülkede yazarların, gazetecilerin, bilim insanlarının özgürlüğü ellerinden alınıyorsa, o ülkenin demokrasisi baskı altına alınmış demektir. Gazetecilere yönelik baskılar tüm topluma verilmiş bir gözdağıdır. Buna karşı direnmeliyiz!"

Gazetecilere Yönelik Baskılara Son Verilmesi Çağrısı

Toplantıya katılan gazeteci ve yazar örgütleri, gazetecilere yönelik baskıların son bulması ve Suat Toktaş başta olmak üzere tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Özgür basın, özgür toplumun temelidir. Gazetecilik suç değildir!"

Kaynak : PHA