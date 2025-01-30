Siber Polis Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında devlet güvenliğini tehlikeye sokabilecek bilgilerin paylaşıldığına dair ihbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, bir suç grubunun kişisel verileri ve kurumsal bilgileri ele geçirerek para karşılığında sattığı veya tehdit ve şantaj amacıyla kullandığı belirlendi.

Ayrıca, sanal devriye ekiplerinin incelemelerinde çok sayıda genç kız ve çocuğun mağdur olduğu, şantaj yapılarak intihara varan baskılara maruz kaldıkları ortaya çıktı.

Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada, şüphelilerin siber suç yöntemlerini profesyonelce kullandıkları ve bazıları arasında bilişim alanında uzman kişilerin bulunduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon düzenlenen iller:

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Kırşehir, Şırnak, Kocaeli, Mardin, Aksaray, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Adana, Düzce, İzmir, Kırklareli, Bolu, Erzincan, Antalya, Bitlis, Tokat, Konya, Manisa ve Malatya.

Operasyonlar kapsamında 33’ü suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere toplam 68 kişi gözaltına alındı.

Silah ve Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda:

Kaynak : PHA