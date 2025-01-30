Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ne Olmuştu?

Amerikan Havayolları'na ait 64 yolcu taşıyan bir uçak, Washington DC’de ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteri ile çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. ABD'li yetkililer, kazada hayatta kalan kimsenin olmadığını ve şu ana kadar uçaktan 27, helikopterden ise bir kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Amerikan Havayolları’na ait yolcu uçağı, Washington’daki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’na yaklaşırken askeri helikopterle çarpıştı. Kaza sonrası kurtarma ekipleri, hayatta kalanları aramak için bölgeye botlar ve dalgıçlar sevk etti.

"Şiddetli rüzgar ve buzlu su kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı"

Washington DC İtfaiye Şefi John Donnelly, kazanın ardından saat 20.48’de acil çağrı aldıklarını belirterek, kurtarma ekiplerinin zorlu hava şartlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Donnelly, "Hayatta kalan kimse olduğuna inanmıyoruz. Su üzerindeki buz ve şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonu oldukça zor ilerliyor" dedi.

Donnelly, uçağın ve helikopterin enkazının Wilson Köprüsü’ne kadar yayıldığını ve kaza alanının oldukça geniş bir bölgeyi kapsadığını da aktardı.

Amerikan Havayolları CEO’su: "Askeri helikopterin neden yolcu uçağının yoluna girdiğini bilmiyoruz"

Amerikan Havayolları CEO’su Robert Eisen, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, hepimiz için yıkıcı bir olay. Yolcuların ve mürettebatın aileleri için derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Eisen, "Şu an için askeri helikopterin neden PSA uçağının rotasına girdiğini bilmiyoruz. Bu erken aşamada birçok soru var ve şu anda yanıtlayamayacağımız detaylar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından başlatılan resmi soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA