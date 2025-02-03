Şanlıurfa da öğlen saatlerinde anons ile vakaya çıkan Umke görevlileri ulaştıkları evden aldıkları Gebe kadını Hastaneye nakli sırasında Ambulansın içerisinde Doğum yaptırdılar.

Şanlıurfa Akçakale 4 No’lu Umke Ekiplerimizden 6743 ekibi, Şanlıurfa Akçakale Pekmezli Mahallesi’nde Öğlen saatlerinde miad gebe tanısıyla 112 Acil Yardım personelleri gebeyi hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Ancak doğum eyleminin başlamasıyla birlikte ambulansta doğum gerçekleşti. Ambulansta görev yapan Umke personeli Fehime ÖZGER ve Att. Şehnaz Konur, bu kritik anda büyük bir profesyonellik sergiledi. Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi almış olan ekip, doğum sürecini başarıyla yönetti. Doğum sırasında annenin ve bebeğin sağlık durumunu sürekli kontrol eden ekip, doğumun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Doğum sonrasında anne ve yeni doğan kız çocuğu bebeğin sağlık kontrolleri yapılmak üzere hızla Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi'ne nakli sağlandı. Aile 3.820 Kg ve boyu 52cm olan bebeğe Doğumu gerçekleştiren Umke Personeli Fehime ’nin adını verdi.

Görevli Umke personellerinden Fehime Özger, “Güzel bir duygu sonuçta bu bizim yaptığımız ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Bütün arkadaşlarımız eğitimli zaten bunu yapıyor. Aldığımız eğitimler sayesinde bu zor anı başarıyla atlattık. Güzeldi bizim için heyecanlı bir an oldu" dedi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürekli bir şekilde Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi düzenlenmekte olup tüm personellere bu eğitimlerin verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü ekibe teşekkür edilerek görevlerinde başarılarının devamı dilendi.

Kaynak : PHA