Santorini Adası'na yakın bölgede meydana gelen depremlerin yerin 5 ila 25 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilirken, AFAD ve bilim insanlarının sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirdiği ifade edildi.

"Deprem Fırtınası Yaşanıyor"

AFAD’ın açıklamasında, yaşanan depremlerin "deprem fırtınası" şeklinde sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir."

AFAD, bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir yoğun sismik aktivitenin yaşandığını, ancak bu sürecin herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığını hatırlattı.

AFAD'dan Resmi Kaynaklara Güvenin Çağrısı

Yetkililer, yaşanan sismik hareketlilik ile ilgili detaylı bilimsel incelemelerin devam ettiğini ve volkanik aktivite, tsunami ve diğer olası etkilerin uzmanlar tarafından takip edildiğini vurguladı.

AFAD, sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Yetkililer, sismik hareketliliğin olası etkileri hakkında güncel bilgilerin AFAD tarafından duyurulacağını belirterek, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA