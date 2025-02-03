Altun, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şara’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştireceği temaslarda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ele alınacağını, Suriye’deki geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek desteklerin görüşüleceğini belirtti.

Görüşmelerde Hangi Konular Ele Alınacak?

Altun’un açıklamasına göre, Şara ve beraberindeki heyet ile yapılacak görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Ayrıca ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülkenin atabileceği ortak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir."

Altun, bu görüşmenin Türkiye-Suriye ilişkileri açısından kritik bir dönemeç olduğunu vurgulayarak, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Türkiye ile yeniden tesis edilen ilişkilerin bu ziyaretle daha da güçleneceğini belirtti.

"Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."

Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Ahmed el-Şara'nın Ankara ziyareti, Türkiye ile Suriye arasında yeni bir diplomatik sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Geçiş dönemi yönetimiyle yürütülecek temasların, Suriye’de uzun vadeli istikrarın sağlanmasına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Türkiye’nin Suriye politikası çerçevesinde atılacak yeni adımlara ilişkin daha fazla detayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed el-Şara görüşmesinin ardından yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA