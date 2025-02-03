Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık bazda yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.

"Son 4 Yılın En Düşük Ocak Ayı Verisi"

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede atılan adımların etkili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu."

Şimşek, enflasyondaki düşüşün sürdürülebilir hale getirilmesi için bütçe disiplini ve arz yönlü adımlara devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, enflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde yönetilen fiyatların da bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.

"Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti."

Enflasyonla Mücadelede Yol Haritası

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede mali disiplinin önemine değinerek, uygulanan politikaların sonuç verdiğini belirtti. Açıklamasında, talep dengelenmesi ve arz yönlü adımlarla enflasyonun aşağı çekilmeye devam edileceğini ifade etti.

"Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."

Ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası ve mali disiplin çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, piyasalarda enflasyonun yıl içinde kademeli olarak gerileyeceği yönünde beklentiler devam ediyor.

Kaynak : PHA