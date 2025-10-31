Bakan Tunç'tan Besni ve Adıyaman'da adalet yatırımlarına açılış ve inceleme ziyareti

Bakan Tunç'un ziyareti kapsamında hem Besni Adalet Sarayı hem de Adıyaman Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası hizmete açılacak.

Ziyaretin programı belli oldu

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre, Yılmaz Tunç'un Adıyaman temasları saat 13.30'da Besni Adalet Sarayı Açılış Töreniyle başlayacak.

Bakan Tunç, ardından 15.30'da Adıyaman Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

Ziyaretin son bölümünde ise, Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezinde incelemelerde bulunacak olan Bakan Tunç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alacak. İnceleme ziyareti 16.30'da Sarıharman Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Bakan Tunç'un ziyareti, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da, adalet altyapısının güçlendirilmesi ve yeni kamu hizmet binalarının devreye alınması açısından önem taşıyor.

Adalet Bakanlığı'nın bölgedeki adalet sarayı projeleriyle hem vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırmak hem de yargı çalışanlarının daha modern ve güvenli koşullarda görev yapmasını sağlamak hedefleniyor.

Bakan Yılmaz Tunç'un Adıyaman programına, yerel yöneticilerin yanı sıra milletvekilleri, yargı mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların da katılması bekleniyor.

Kaynak : PERRE