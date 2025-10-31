Hasankendi köyünde inşaat halindeki caminin kubbesi beton dökümü sırasında çöktü. Olay, öğle saatlerinde, Cuma ezanı okunurken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami inşaatında kubbenin beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele çöktü.

Beton ve demirlerin altında kalan 6 işçi, olay yerine çağrılan Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yetkililer, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, diğer beş işçinin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yaralıların, gözlem amaçlı olarak bir süre hastanede tutulacağı bildirildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri olayın ardından bölgede arama-tarama ve güvenlik incelemesi gerçekleştirdi. Cami inşaatında çökmenin meydana geldiği bölümde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

