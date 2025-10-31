Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

Başkan Tutdere muhtarların görüşlerinin kent yönetimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Çok demokratik bir ortamda tüm muhtarlarımızın taleplerini, eleştirilerini ve mahalleleri adına dile getirdikleri görüşleri dikkatle dinledik. Tüm talepler, Muhtarlık Müdürlüğümüz tarafından rapor haline getirilecek ve muhtarlarımıza da birer örneği verilecek. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana söylediğimiz gibi, şehrimizi sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız. Planlı, adil ve sistematik bir biçimde tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz' dedi.

'Altyapı ve İçme Suyu Çalışmalarında Hız Kesmiyoruz'

Kentte yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tutdere, 'Şu anda altyapı 5-6 mahallemizde tamamlanmak üzere. Kasım ayı içerisinde kalan mahallelerimiz için de yeni bir ihaleye çıkacağız. Avrupa Kalkınma Bankası'ndan alınacak destekle altyapı ve yağmur suyu hatlarını yenilemeyi hedefliyoruz. Adıyaman 6 Şubat'ı yaşamış bir kent. Vatandaşlarımız zahmet çekiyor ama gelecek nesiller bu yatırımların rahatlığını yaşayacak' ifadelerini kullandı.

'Dönüşümlü Su Verme Uygulamasını Sonlandıracak Çözüm Planlamalarımız Hazır'

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan içme suyu sorununa da değinen Başkan Tutdere, 'Adıyaman'ın en büyük sorunlarından biri içme suyudur. Bu konuyu kökten çözmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Şehrimizin içme suyu ihtiyacının karşılanması ve sürdürülebilir bir altyapı kurulması için gereken girişimleri birlikte takip edeceğiz. Dönüşümlü su verme uygulamasını sonlandıracak kalıcı bir çözüm için planlamalarımız hazır, çalışmalarımız sürüyor' şeklinde konuştu.

'Tapu ve İmar Sorununa Yasal Çözüm Gerekiyor'

Kentte yıllardır devam eden tapu ve mülkiyet sorununa da değinen Başkan Tutdere, çözümün yasal düzenleme gerektirdiğini belirterek, 'Adıyaman'ın kronikleşmiş tapu sorunu artık kalıcı biçimde çözülmelidir. Geçmişte muhtar senetleriyle yapılan gayrimenkul satışları nedeniyle ciddi mülkiyet karmaşası yaşanıyor. Belediyemizin bu konuda doğrudan yetkisi bulunmuyor, ancak yasa değişikliğiyle bu sorun kökten çözülebilir. Bu konuyu ilgili kurumlarla paylaşarak gündeme taşıyacağız' dedi.

'Tasarrufla Büyüyoruz, Halkın Parasını Halka Harcıyoruz'

Belediyede uygulanan tasarruf politikalarına da değinen BaşkanTutdere, 'Kiralık araç uygulamalarına son vererek, gereksiz harcamaları ortadan kaldırdık. Halkın parasını yine halk için kullanıyoruz. Hizmet binamız, kesimhane, halk ekmek fabrikası, lojistik ve kriz merkezi gibi temel tesisleri yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 2026 yılında ise muhtar evleri dahil kalan projelerimizi stratejik plan doğrultusunda hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

Belediye gelirlerinin artırılması gerektiğini hatırlatan Başkan Tutdere, muhtarlardan da bu konuda destek isteyerek, 'Mahallelerimizde vatandaşlarımızla en yakın bağı kuran siz muhtarlarımızın, su ve emlak ödemeleri konusunda farkındalık oluşturmanız çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı arttıkça belediyemizin hizmet kapasitesi de büyüyecektir. Gelirlerimiz arttıkça hem mahallelerimize hem de şehrimizin geneline daha fazla hizmet sunma imkânımız olacak' dedi.

Kaynak : PERRE