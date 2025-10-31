Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi (ATİK) Adıyaman Başkanlığı görevine Abuzer Kaman getirildi. Başkan Kaman, yeni görevinde yaptığı açıklamada, deprem bölgesi olarak yeniden yapılanma sürecinde olan Adıyaman'ın Türkiye'nin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Kaman, kentin sahip olduğu potansiyelin hem yerel hem de uluslararası düzeyde dayanışmayı gerektirdiğini belirterek, 'Adıyaman, tarihi mirası, ekonomik potansiyeli ve toplumsal dinamikleriyle Türkiye'nin önemli kentlerinden biridir. Deprem sonrası süreci birlikte yönetmek, dayanışmayı artırmak ve kentin kalkınmasını desteklemek hem yerel hem uluslararası iş birlikleriyle mümkündür' dedi.

Başkan Kaman ayrıca, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurumlarının koordineli çalışmasının Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

Kaynak : PERRE