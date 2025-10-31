İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile birlikte GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAP TAEM)'de düzenlenen '7. GAP Yeşil İnovasyon Projesi' kapanış ve sergi törenine katıldı.

Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci temaları ön plana çıktı.

Törende Adıyaman'ı; Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi'nden 2, TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 1 ve Altınşehir Anadolu Lisesi - Adıyaman Fen Lisesi ortaklığında hazırlanan proje temsil etti.

Adıyamanlı öğrenciler, özgün fikirleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekerken; çevreye duyarlı üretim, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturdu.

İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

'Geleceğin dünyasını şekillendirecek yenilikçi projelerde Adıyamanlı öğrencilerimizin aktif rol alması bizleri gururlandırıyor. Eğitimde yenilikçiliği ve çevre bilincini merkeze alan bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE