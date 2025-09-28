Şeriban ÖZÇAKMAK – Yazıbaşı Köyü’nde yaşayan Hüseyin İsot, depremin ardından mesleğini sürdürebilmek için Adıyaman Belediyesi’ne başvurdu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla İsot’a Sanat Sokağı’nda yer tahsis edildi. Böylece yılların saz ustası yeniden sanatını icra etmeye başladı.

6 Şubat depremlerinden itibaren Adıyaman’da yüzlerce farklı hikâye ortaya çıktı. Kimi evini kaybetti, kimi işini kaybetti, kimi de yılların emeğini bir enkazın altında bırakmak zorunda kaldı. İşte bu hikâyelerden biri de 30 yıldır saz yaparak geçimini sağlayan Hüseyin İsot’un hikâyesi. Enkaz altında kalan atölyesinden sonra sanatını sürdürmek için bir yol arayan saz ustası Hüseyin İsot, mesleğini sürdürebilmek için Adıyaman Belediyesi’ne başvurdu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla İsot’a Sanat Sokağı’nda bir yer tahsis edildi. Böylece, yılların saz ustası yeniden sanatını icra etmeye başladı.

Başkan Tutdere’ye Teşekkür Mesajı

Deprem sonrası zorlu bir süreç yaşadığını dile getiren Hüseyin İsot, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ederek “Depremde evimiz ağır hasar aldı, iş yerimiz yıkıldı. Bu nedenle şehir merkezine geldik. Şimdi kalenin arkasında Sanat Sokağı’nda iş yerimizi açabildiğimiz için çok mutluyum. Başkanımız bize bu imkanı sağladı. Burada sanatımızı icra ediyoruz.”

“Bu İşi, Köyümüzde Yapan Tek Kişi Benim”

Yaklaşık 30 yıldır bağlama yaptığını belirten İsot, mesleğe başlama hikâyesini şöyle anlattı:

“Çocukluğumda köyümüzde sazlara karşı ilgim vardı ancak maddi imkânsızlık nedeniyle saz alamadım. Bu yüzden kendi sazımı yapmaya başladım. Usta-çırak ilişkisi olmadan, tamamen kendi tasarımım üzerine çalışarak öğrendim. Bugün profesyonel düzeyde sazlar yapıyorum. El emeğiyle oyma sazlar üretiyoruz. Bir sazın yapımı bir haftadan fazla sürüyor. Öğrenci sazlarından profesyonel sazlara kadar farklı seviyelerde üretim yapıyoruz. Yaptığımız sazlar tamamen el emeği, tut ağacından oyma olarak yapılıyor. Fiyatları 5 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar değişiyor. Bu işi köyümüzde ve ailemizde yapan tek kişi benim.”

“Tutdere Gibi, Sanatın Yanında Olan Bir Başkan Bizi Onurlandırıyor”

Sanata verdiği önemden dolayı Belediye Başkanı Tutdere’ye minnettarlığını dile getiren İsot, “Başkanımızın sanata sahip çıkması bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Artık merkezde olduğumuz için sanatseverlere ulaşmamız daha kolay. Bu da bizim için büyük şans.” diye konuştu.

Kaynak : PHA