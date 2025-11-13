6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman'da, sokak hayvanlarına yönelik örnek bir çalışma sürdürülüyor. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, yıllardır yürüttüğü 'Sokaktaki Canlar' projesiyle depremden sonra mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor.

Depremin ardından sokak hayvanlarının açlıkla mücadele ettiğini belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kerem Oranlı, kentteki boşalan mahalleler ve yıkıntılar arasında yaşamaya çalışan canlar için yıllardır sürdürdükleri 'Sokaktaki Canlar' projesine bu yıl da aralıksız devam ettiklerini vurguladı.

Oranlı, Rotary tarafından Belediye Hayvan Barınağı'na kurulan 'Proteo Hayvan Kliniği' nin de bölgedeki önemli desteklerden biri olduğunu vurguladı.

Sokak hayvanları için 5 yıldır mama desteklerini sürdürdüklerini belirten Oranlı, 'Deprem sonrası kentin birçok noktasında yaşam durdu. Sokaktaki canlarımız için 5 yıldır sürdürdüğümüz mama desteğini bu yıl daha da artırdık. Eskişehir Gordion Rotary Kulübü'nün gönderdiği mamalar ve diğer bölge Rotaryenlerinin katkılarıyla kentin dört bir yanına mama ve su bırakıyoruz. Bu çalışma, hem hayvan sevgisini yaymak hem de çocuklara örnek olmak açısından önemli bir sorumluluk taşıyor' diye konuştu.

Eskişehir Gordion Rotary Kulübü Dönem Başkanı İnci Özdemir ise, Adıyaman'a destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, 'Deprem bölgesindeki zorlukları görünce katkı sunmak istedik. Yerleşimin az olduğu alanlarda sokak hayvanlarının mama bulma ihtimali çok düşük. Bu nedenle yapılan her destek çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

Nemrut Rotary Kulübü, 'Sokaktaki Canlar' projesi kapsamında mama desteğini yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyor. Kulüp Başkanı Oranlı, mama bağışında bulunmak isteyenlerin Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün Instagram ve Facebook hesapları üzerinden kolayca ulaşabileceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE