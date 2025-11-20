Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve vatandaşlarla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 81 ilde yürüttüğü Filistin'e destek kampanyası kapsamında, Adıyaman İl Müftülüğü ve TDV Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen 'Hayır Çarşısı'nı gezerek destek sağladı.

Adıyaman Meydanı'nda kurulan bu iyilik çarşısında, vatandaşlarımızın kendi elleriyle, kendi gönüllerinden kopup gelen emekleri sergilendi. Her bir ürün, sadece bir eşya değil, Filistin'de bir çocuğun yüzüne konacak bir tebessüm, bir annenin yüreğine dolacak bir umut, bir ailenin sofrasına inecek bir lokma oldu. Büyük bir gönüllülükle hazırlanan bu emekler, zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren mazlum Filistin halkına nefes olmak için satışa sunuldu.

Valimiz, vatandaşlarımızla birlikte hayır çarşısında kurulan stantları gezerek ortaya konan bu büyük dayanışma dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu ise yaptığı açıklamada, iki gün sürecek olan Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistinli vatandaşlara ulaşacağını belirterek, ihtiyaç sahipleri için mama, yiyecek gibi gıdaların tedarik edileceğini söyledi.

