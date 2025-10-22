Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk Kızılayı Adıyaman Kan Bağış Birimi, Tosun'un bu anlamlı desteğiyle toplumsal farkındalığa katkı sağlandığını belirterek teşekkür etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türk Kızılayı Adıyaman Kan Bağış Birimi tarafından Esentepe Anadolu Lisesi'nde kurulan kan bağış noktasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türk Kızılayı Adıyaman İl Başkanı Mehmet Taşkın, Kan Bağış Birimi Müdürü İlhami Özdemir ve birim yetkilileri, kan bağışının önemi, kan stoklarının sürdürülebilirliği ve kimlerin kan verebileceği konusunda bilgi verdi.

Adıyaman Belediyesi, çocuklar için geleneksel sünnet etkinliği düzenledi - Videolu Haber

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.