Adıyaman Yeşilay Şubesi ile Yeşilay Adıyaman Spor Kulübü, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenliyor.

30 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.00'da Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılar, doğa yürüyüşü yapacak ve çevre temizliği çalışmalarıyla hem akciğer sağlığına hem de çevre duyarlılığına dikkat çekecek.

Etkinliğe basın mensuplarının katılımının farkındalığın geniş kitlelere ulaşması açısından önemli olduğu belirtilirken, tüm halk etkinliğe davet edildi.

Kaynak : PERRE