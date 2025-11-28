Ağaç İşleri Esnaf Odası'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Adayı Erkan Çimenden, Adıyaman'ın marangozluk ve mobilya sektörünün endüstriyel gelişim sürecine dikkat çekti. Çimenden, geleneksel marangozluk tekniklerinin modern teknolojiyle birleşerek Adıyaman mobilyasının hem yerel hem ulusal pazarda güç kazandığını vurguladı.

Başkan Çimenden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

'Adıyaman'ın endüstriyel gelişiminde bir iz... 1947 yılı, Adıyaman'ın endüstriyel gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Önceki yıllarda, Adıyaman'da yapılması planlanan ve inşaatı başlayan adliye binası için işlerin hızlı ilerlemesi adına bu proje kapsamında daha önce Adıyaman'da olmayan iki adet makine müteahhit firma tarafından şehre getirildi. Adıyamanlı Marangoz ve doğramacıların makinalarla uyumlu ve seri çalışması sonucu işler sorunsuz bir şekilde ilerlemiş ve ortaya güzel bir eser çıkmıştır. Adliye binasının inşaatı tamamlandıktan sonra, makinelerin nakliye ücretlerinin yüksek olması, Adıyamanlı ustaların makinalara adaptasyon sürecinin ortadan kalkması nedeniyle istek ve beklenti içine giren yenilikçi ustalara satılmasına karar verildi. Böylelikle bu makineler, Adıyaman'da marangozluk işlerinin endüstriyel ve seri bir şekilde başlamasına ve gelişmesine büyük katkı sağladı. İşçilerin beceri ve emekleriyle birlikte, bu makineler Adıyaman'ın ilk endüstriyel üretim araçları arasında yer aldı.

Zamanla, bu küçük atölyeler ve marangozlar, Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal dokusuna önemli katkılar sunmaya başladı.

Yıllar çabuk geçiyor, gelişim ve ihtiyaçlar artıyordu. Netice itibariyle 1965 yılında, bu marangoz ustalarımız bir araya gelerek bir dernek kurdular ve 1975 te oda olarak ve toplumsal bir kurum olarak faaliyet göstermeye başladılar.

Bu oda Adıyaman esnafının birlik ve beraberlik içinde çalışmasının yanı sıra, kaliteden ve işçilikten ödün vermeyen bir üretim anlayışını benimsedi.

'Gelişmeler Hız Kesmeden Devam Etti'

Geleneksel marangozluk teknikleri ile modern teknolojinin birleşmesi sonucu, Adıyaman'daki mobilya üretimi önemli bir dönüşüm geçirdi. Bugün, Adıyaman'ın marangoz ve mobilya sektörü, daha kaliteli, daha kullanışlı ve görsel açıdan daha çekici ürünler üreterek çevre illere ve hatta dünyaya ihracat yapabilecek kapasiteye ulaştı.

Ustaların Anıları, Kalplerdeki İzler

Bu başarı hikayesinde, geçmişten günümüze gelen ustaların emekleri ve anıları özel bir yer tutuyor. Adıyaman'ın marangozluk tarihinin ilk sayfalarını yazan ustalarımızdan bazıları artık aramızda değiller. Ancak onların bıraktığı izler, öğrettikleri beceriler ve gösterdikleri tutku, bugün de devam ediyor. Onların hikayeleri, Adıyaman'ın endüstriyel gelişimine ışık tutan birer fener gibidir.

'Ben ustamın yanında başladım işe. O zamanlar her şey elle, eski makinalarla ve en önemlisi alın teriyle yapılırdı.

Ama o zorluklarda bile bir güzellik vardı. Bugün teknolojinin sunduğu imkanlarla çok daha rahat çalışıyoruz, ama asıl güzelliğin ustaların ellerinde, kalplerinde olduğunu unutmayalım.' diyen eski ustalarımızdan biri, geçmişin izlerini taşıyor.

'Marangozluk Sadece Bir Meslek Değil, Bir Sanat'

Her parçada bir hikaye, her çizikte bir emek var. Bizler bu sanatı yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Adıyaman'ın marangozluk birçok atölyede ve fotoğraf karelerinde halen geleneğin ruhunu yansıtıyor.

Adıyaman esnafının geçmişten bugüne gösterdiği azim, kalite ve iş ahlakının bir sonucudur. Adıyaman'ın endüstriyel gelişimine katkıda bulunan bu marangozlar, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel dokuya da önemli katkılar sunmuşlardır. Bugün geldiğimiz noktada, Adıyaman'ın mobilya sektörü, hem geleneksel değerleri hem de modern üretim tekniklerini başarıyla birleştiren bir model olarak önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürecektir.'

Kaynak : PERRE