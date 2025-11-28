Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM), YKS kursuna katılan öğrenciler için moral ve motivasyon amaçlı bir bilgi yarışması düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler hem sınav stresinden uzaklaştı hem de bilgilerini tazeleme fırsatı buldu.

Yoğun İlgi ve Coşkulu Katılım

AKEM Nikah Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya 4'er kişiden oluşan toplam 3 takım katıldı. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi eğitim kadrosu tarafından hazırlanan yarışma, öğrencilerin yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kommagene Takımı Zafere Ulaştı

Oldukça çekişmeli geçen yarışmayı, Semiha Özelçi, Ali Baran Arslan, Sedef Ortaç ve Ali İmran Çavuş'tan oluşan Kommagene takımı kazandı. Etkinlikten memnuniyetini dile getiren öğrenciler, kendilerine verilen destek için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve AKEM eğitim kadrosuna teşekkür etti.

Başkan Tutdere: 'Gençleri Yalnız Bırakmayacağız'

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, genç odaklı çalışmalara önem verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmada önemli rol oynadığını söyledi. Başkan Tutdere, 'Gençlerimizin bu yoğun ve stresli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için yanlarındayız. Moral ve motivasyonu artıran her çalışmayı önemsiyor, onların eğitim yolculuğuna katkı sunmayı görev biliyoruz' dedi.

Hediyelerle Moral Katlandı

Program sonunda dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak : PERRE