İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından Saraçhane binası önünde bir araya gelen on binlerce üniversite öğrencisi ve yurttaşın düzenlediği gösteriler, günlerce sürdü. Bu eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 87 kişinin yargılaması bugün sonuçlandı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın üçüncü duruşmasında, sanıkların Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği iddialarına yönelik savcılık mütalaasını dikkate alarak tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını gerekçe olarak gösterdi.

İddianamede, İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve protesto eylemlerini yasakladığı, bu yasağın dört gün süreyle uzatıldığı belirtilmişti. Sanıkların, valilik kararına rağmen eylemleri sürdürdüğü öne sürülmüş ve her birinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Daha önce dosyaları ayrılan ve aralarında 8 gazeteci ile 4 avukatın bulunduğu toplam 12 kişinin de bir gün önce beraat ettiği bildirilmişti. Bu son karar ile Saraçhane eylemleriyle ilgili ana davalardan biri kapanmış oldu.

Kaynak : PERRE