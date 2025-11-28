Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla terörist ilan edilip başına 50 milyon dolar ödül konmasının ardından sürgün seçeneği gündeme geldi. ABD basını, Maduro için en güvenli sığınak olarak Türkiye'yi işaret etti.

Washington Post'un haberine göre, Maduro'nun Erdoğan ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkisi ve Türkiye'de sahip olduğu bağlantılar, onu Ankara'yı güvenli bir liman olarak görmeye yönlendirebilir. Erdoğan, 2023'te üçüncü kez göreve başlarken Maduro, Caracas'tan Ankara'ya gelmiş ve törene katılmıştı. İki hükümet son yıllarda birçok bakan düzeyinde ziyaret ve stratejik anlaşmalarla ilişkilerini sürdürdü.

ABD basınında, Trump yönetiminin Maduro'nun başkanlık koltuğunu terk etmesini istediği ve bu sürecin 'ya kolay yoldan ya da zor yoldan' gerçekleşebileceği belirtildi. ABD ordusu Venezuela açıklarında konuşlanmış durumda. Görüşmelerin başarısız olması durumunda ise Maduro ve ülkesine yönelik olası bir müdahale gündemde.

Uzmanlar, Maduro'nun Türkiye'yi sürgün için güvenli görmesinin sebepleri arasında Erdoğan'a duyduğu güveni, ailesi ve çevresinin Türkiye'deki bağlantılarını ve Türkiye'nin ABD dış politikasındaki stratejik önemini gösteriyor. ABD basınında , olası bir Türkiye sürgünü anlaşmasının 'güvencelerle' sağlanabileceği de vurgulandı.

Maduro'nun ABD'ye teslim edilmekten korkması, kendi isteğiyle Türkiye'ye sığınmayı seçmesinin en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PERRE