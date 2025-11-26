Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Kafr Takharim kasabasında meydana gelen şiddetli patlama bölgede paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre bir silah deposunda gerçekleştiği düşünülen patlamada 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri olay yerinde inceleme ve arama çalışmalarını sürdürüyor.

Patlamanın ardından bölgede yükselen yoğun duman görüntülere yansırken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), patlamanın bir okulun yakınındaki silah deposunda meydana geldiğini duyurdu.

SOHR, yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını ve yetkililerin patlamanın sorumlu tarafını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak : PERRE