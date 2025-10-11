Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin katılımıyla oluşturulan yapının ayrıntıları netlik kazandı. Türkiye'nin bu süreçte insani yardımın koordinasyonu, kayıpların tespiti ve ateşkesin denetlenmesi gibi alanlarda sorumluluk üstlendiği ifade edildi. Ateşkes sürecinin üç aşamalı bir plan çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Türkiye'nin de yer aldığı bu yapı, ağırlıklı olarak sivil unsurlardan oluşurken belirli sayıda askeri personel de görev aldı.

İlk Aşama: Gazze'ye Yardım ve Enkaz Kaldırma

Planın ilk aşamasında insani yardım ön plana çıktı. Yardım koridorlarının açılması, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması, altyapı onarımı, enkaz kaldırma çalışmaları ve kayıp vatandaşların bulunması bu dönemin temel başlıklarını oluşturdu.

İkinci Aşama: Yeni Yönetim Mekanizması Oluşturuldu

Siyasi aşamada, 'Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi' (GITA) adıyla yeni bir yönetim yapısı kuruldu. ABD'nin bu yapının başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i getirmek istediği öne sürülürken, Türkiye'nin bu öneriye mesafeli yaklaştığı ve alternatif bir siyasi model üzerinde çalıştığı belirtildi.

Üçüncü Aşama: Güvenlik ve Denetim Süreci Başladı

Son aşamada güvenlik ve askeri denetim öne çıktı. Bu kapsamda, olası güvenlik adımlarının Birleşmiş Milletler (BM) veya NATO koordinasyonunda yürütülmesi planlandı. Türkiye'nin üç aşamada da aktif biçimde yer aldığı, özellikle sivil koordinasyon ve denetim alanlarında etkin bir rol üstlendiği ifade edildi.

Türkiye'nin geçmişteki BM Barış Gücü tecrübelerinin, bu yeni görev gücünde önemli bir referans olarak gösterildiği kaydedildi.

