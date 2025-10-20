ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Gazze'deki ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze'de ateşkesin devam edip etmediği sorusuna, 'Evet, yürürlükte' yanıtını verdi.

Hamas'ın liderlik kademesinin ateşkes ihlallerine karışmadığını belirten Trump, bazı isyancı grupları sorumlu tuttuğunu ifade ederek, 'Bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak' dedi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek hava saldırıları düzenlediğini duyurmuş, hükümet de bir sonraki emre kadar Gazze'ye insani yardım girişini durdurma kararı almıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes ve yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklarken, Gazze'de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana İsrail'in 80 ihlal gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 97 kişinin öldüğü ve en az 230 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, bakanların Gazze'deki güncel durumu görüşeceğini ve İsrail'e karşı uygulanabilecek yaptırım seçeneklerini değerlendireceklerini söyledi.

Kaynak : PERRE