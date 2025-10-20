Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı yürüttüğü denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. 2025'in ilk dokuz ayında yapılan denetimler kapsamında 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürün incelendi, toplam 2,1 milyar TL ceza uygulandı.

94 Bin 256 Kişi ve Firma Denetlendi

İç Ticaret Genel Müdürlüğü denetimlerinde, 94 bin 256 kişi ve firmaya, 773 milyon 687 bin 156 TL ceza verildi. Ceza dağılımı haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerinde 290 milyon 172 bin 370 TL, fahiş fiyat uygulamalarında 254 milyon 574 bin 435 TL, kuyum sektöründe 19 milyon 38 bin 653 TL, emlak sektöründe 86 milyon 407 bin 917 TL, otomotiv sektöründe 88 milyon 694 bin 267 TL ve elektronik ileti ile çalışma saatleri denetimlerinde 34 milyon 799 bin 513 TL oldu.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü denetimlerinde, 25 bin 462 kişi ve firma incelendi, mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491 milyon 839 bin 17 TL ceza uygulandı. Denetim alanları tüketici sözleşmeleri 266 milyon 597 bin 681 TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar 188 milyon 716 bin 434 TL, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri 36 milyon 524 bin 902 TL olarak kaydedildi.

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 306 bin 756 firma denetlendi, aykırılık tespit edilen 66 bin 447 firmaya 833 milyon 814 bin 709 TL ceza uygulandı. Eylül ayında 35 bin 126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlendi, 8 bin 158 firmaya 78 milyon 400 bin TL ceza kesildi. En yoğun denetim yapılan iller İstanbul'da 7 milyon 711 bin 150 ürün ve 562 milyon 287 bin 915 TL ceza, Ankara'da 4 milyon 519 bin 643 ürün ve Antalya'da 3 milyon 953 bin 429 ürün olarak kaydedildi.

Rekabet Kurumu, 2025'in İlk Dokuz Ayında 191 Firmaya Ceza Kesti

Rekabet Kurumu ise 2025'in ilk dokuz ayında 191 firmaya 7 milyar 600 milyon TL, 2024 yılında 223 firmaya 7 milyar 700 milyon TL ceza uyguladı. Ceza uygulanan sektörler gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya alanlarında yoğunlaştı.

Ticaret Bakanlığı, iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edileceğini açıkladı.

Kaynak : PERRE