Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentteki çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, belediye tarafından geçen yıl hayata geçirilen Sünnet Şöleni bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirilecek.

21 Ekim 2025 Salı günü saat 17.00'de Can Düğün Salonu'nda yapılacak olan etkinlikte, sünnet olan çocuklar ve aileleri için çeşitli eğlence programları, müzik gösterileri ve ikramlar yer alacak.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocukların bu anlamlı günlerinde onların mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyulduğu belirtilerek, 'Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımızın bu özel gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Minik prenslerimiz için hazırladığımız unutulmaz şölene tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

