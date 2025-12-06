Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davet üzerine gittiği Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldi.

TSK tarafından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'na ziyarette Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün'ün eşlik ettiği belirtildi. Bayraktaroğlu'nun temaslar kapsamında Türkiye-Suriye Ortak Harekât Merkezi'nde de incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 'Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında bulunduğu Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etmiş, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulunmuştur.' ifadelerine yer verildi.

SDG-Suriye ordusu hattında gerilim artıyor

Suriye'de yeni yönetime entegrasyonu reddeden PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin son günlerde saldırılarını artırdığı bildiriliyor. SDG ile Suriye ordusu arasında çeşitli cephelerde çatışmalar şiddetlenirken, rejim güçleri saldırılara hem uzun namlulu silahlarla hem de İHA'larla karşılık veriyor.

Son olarak dün, SDG adına hareket eden PKK/YPG unsurlarının Deyr Hafer bölgesindeki Suriye ordusu mevzilerine keskin nişancı saldırısı düzenlediği; Suriye ordusunun ise saldırıya anında karşılık verdiği aktarıldı.

Kaynak : PERRE