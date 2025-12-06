Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Adıyaman Binevler'in belediye sınırlarına alınarak Petrol Mahallesi'ne bağlandığını duyurdu. Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği, süreç 1 Ocak 2026 itibarıyla resmiyet kazanacak. Başkan Tutdere, belediyenin mahalledeki tüm hizmetlerden sorumlu olacağını belirterek, 'Bundan sonra Adıyaman Belediyesi olarak buranın altyapı ve üstyapı dahil tüm belediyecilik hizmetlerinde sorumluluk bizde olacak. Bölgenin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları var. Yasal süreç tamamlandıktan sonra hızlı şekilde harekete geçeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kış ayları öncesinde ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla geçici düzenlemelerin yapıldığını belirten Tutdere, 'Çocuklarımız mağdur olmasın diye ara sokaklar dahil olmak üzere yolların standartlarını tamamladık ve asfalt çalışmalarını geçici olarak gerçekleştirdik' dedi.

2026 yılıyla birlikte kapsamlı bir dönüşüm planlandığını aktaran Başkan Tutdere, 'Önümüzdeki yıl altyapı ve üstyapıyı yenileyeceğiz. Sokakları, caddeleri, parklarıyla birlikte tüm alanları yeniden düzenleyerek hizmete açacağız. Muhtarımız, kadınlar, gençler ve mahalle sakinlerimizle birlikte çalışarak burayı Adıyaman'ın en güzel mahallelerinden biri hâline getireceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, konuşmasının sonunda hemşehrilik bağının kendisi için önemine vurgu yaparak, 'Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmekten, sizin yanınızda olmaktan, hemşeriniz olmaktan ve sizlerle beraber olmaktan da her zaman büyük onur duydum, aynı onuru bizlere tekrar yaşattığınız için teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE