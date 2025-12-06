Eskişehir'de görev yapan bir trafik polisinin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yürütüldüğü iddia edilen temaslar ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik eleştirilerini içeren görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan videonun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, görevli polis memurunun süreçle ilgili sert ifadeler kullandığı ve vatandaşların alkışları eşliğinde siyasilere yönelik tepkilerini dile getirdiği görüldü. Polis memuru konuşmasında, sürecin başlamasından bu yana rahatsızlık duyduğunu belirterek çeşitli eleştirilerde bulundu.

'Süreç başladığından beri uyuyamıyorum'

Polis memuru, konuşmasında bazı siyasi aktörlere yönelik eleştirilerde bulunarak, 'Seçimleri 'Öcalan çıkacak' diyerek kazanıp bugün o Öcalan'a 'sayın' deme yarışına girenler mutlaka kaybeder. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı... Bu süreç başlayalı uyku uyuyamıyorum.' ifadelerine yer verdi.

Emniyet'ten açıklama: Görevden uzaklaştırıldı

Görüntülerin gündem olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü resmi X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PERRE