2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde düzenlenen törende, FIFA tarafından ilk kez verilen 'FIFA Barış Ödülü', ABD Başkanı Donald Trump'a takdim edildi. Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirilen etkinlikte ödülü, FIFA Başkanı Gianni Infantino sundu. Infantino, Trump'ın göreve geldiği süreçte çeşitli uluslararası çatışmaların sona erdirilmesine katkı sağladığını belirterek ödülün bu nedenle verildiğini ifade etti.

Törende konuşan Trump, dünya barışına yönelik çabalarının milyonlarca insanın hayatını etkilediğini dile getirerek ödülün kendisi için 'büyük bir onur' olduğunu kaydetti. Örnek olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki gerilimin azaltılması ve Hindistan-Pakistan hattındaki tansiyonun düşürülmesi gibi başlıkları gösterdi. Trump, ayrıca Kanada ve Meksika ile Dünya Kupası ortaklığına ilişkili destekleri için teşekkür etti.

FIFA, geçen ay yaptığı duyuruda dünya barışına katkı sunan kişi veya kurumlara ilk kez 'FIFA Barış Ödülü' verileceğini açıklamıştı. Ödülün Trump'a verilmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulurken, FIFA'nın bu kararının futbolun geleneksel sınırlarını aşan siyasi bir adım olduğu yönünde değerlendirmeler de yapıldı.

Kaynak : PERRE