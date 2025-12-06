5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen 'Birliğe İz Bırakan Kadınlar' programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kadınlara özel eğitim ve sağlık kurumlarının kurulmasının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, 'Bugün Japonya'da bile olan ve sadece kadınların eğitim alabildiği üniversitelerin benzerleri mutlaka Türkiye'de kurulmalıdır. İkincisi yine sadece kadınlarımıza hizmet verecek hastanelerde bir an önce hayata geçirilmelidir. Yıllarca laiklik adı altında bunlara karşı çıktılar. Tıpkı başörtüsüne karşı çıktıkları gibi' dedi.

Yalnızca kadınlara hizmet verecek tam teşekküllü sağlık merkezlerinin ve üniveristelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Destici, 'Birincisi bugün Japonya'da bile olan ve sadece kadınların ya da kızlarımızın gidebildiği üniversitelerin kurulması mutlaka gereklidir. Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulmalıdır. İkincisi yine sadece kadınlarımıza hizmet verecek hastanelerde bir an önce hayata geçirilmelidir. Yıllarca laiklik adı altında bunlara karşı çıktılar. Tıpkı başörtüsüne karşı çıktıkları gibi. Tıpkı imam hatiplere karşı çıktıkları gibi. Tıpkı kadınların okumasına bu vesilelerle ya da bu sebeplerle karşı çıktıkları gibi. Kadınlarımızı, kızlarımızı eğitim hayatından ve iş hayatından uzaklaştırdıkları gibi. Şimdi burada üstlerine hiçbir şey alınmazlar. Ama biz bu gerçekleri yaşadık. 28 Şubat'ta yaşadık. 12 Eylül darbesi dönemlerinde yaşadık' ifadelerini kullandı.

'Kadınlar Eğitim Ve Toplumsal Hayattan Uzaklaştırıldı'

Kadınların geçmiş dönemlerde eğitim ve çalışma hayatına erişimde büyük engellerle karşılaştığını söyleyen Destici, 'Kadınlarımız okuyabilecekleri okulların ve üniversitelerin olmaması nedeniyle toplumdan uzaklaştı. Bu gerçekleri 28 Şubat'ta da, 12 Eylül dönemlerinde de yaşadık' diye konuştu.

Kadına Şiddet: 'Dünyanın Ortak Sorunu'

Kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin değil tüm dünyanın ortak problemi olduğunu vurgulayan Destici, cezaların artırılması ve yasaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, 'Öncelikle kadına yönelik şiddeti, şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına peşinen reddettiğimizi ve kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Eğer alınan tedbirler yetersiz kalıyorsa çözüm; cezaların ağırlaştırılması ve yasal düzenlemelerin yeniden ele alınmasıdır. Bu sadece bizim ülkemizin bir problemi değil, bu bütün dünyanın bir problemi ve maalesef bu meseleyi çözme noktasında alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını görmekteyiz. Eğer yetersiz kalıyorsa yapılacak iş cezaların arttırılmasıdır, yasaların yeniden gözden geçirilmesidir. Tabi bunun öncesinde eğitim ve önleyici tedbirler mutlaka devreye sokulmalıdır' dedi.

'İki Milyondan Fazla İmzayı Meclise Sunduk'

Çocuklara yönelik istismar suçlarında ağır yaptırımlar talep ettiklerini hatırlatan Destici, 'İki milyondan fazla imzayı Meclis Dilekçe Komisyonu'na sunduk. Çocuklarımıza tecavüz edip öldüren sapıklar için idam cezası geri getirilmelidir' ifadelerini kullandı.

Çalışma Hayatında Kadınlara 'Pozitif Ayrımcılık' Önerisi

Destici, çalışma hayatında kadınlara destek sağlayacak düzenlemelerin zorunlu olduğunu belirterek, 'Erkek 8 saat çalışıyorsa kadın 6 saat çalışmalıdır. Sabah bir saat geç başlamalı, akşam bir saat erken çıkmalıdır. Hafta sonu kadınlar çalıştırılmamalıdır. Arefe günlerinde kadınlara tam gün izin verilmelidir' ifadelerine yer verdi.

'Anneliği Ve Çocuk Sahipliğini Teşvik Etmeliyiz'

Kadınların çocuk sahibi olma konusunda yaşadığı tereddütlere de değinen Destici, doğum izni sürelerinin artırılması gerektiğini söyleyerek, 'İsteyen kadınlarımız doğum sonrası iki yıl izin yapabilmelidir. Ayrıca her kurumda çalışan annelerin çocuklarını bırakabileceği kreşler zorunlu olmalıdır' dedi.

