6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan Adıyaman Gölbaşı İlçe Müftülüğü'ne bağlı Abdurrahman Esen Örenli Camii'nin açılış merasimi gerçekleştirildi. Yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.
Açılış programına, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu'nun yaptığı dua ile tamamlandı.
Caminin yapım sürecine katkı sağlayan Abdurrahman Esen'e tören sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.
