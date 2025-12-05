Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 137 milyon 858 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Bakanlık bünyesinde yürütülen destekleme programları kapsamında farklı alanlarda üreticilere önemli katkılar sağlanıyor.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada,'Üreten ellerin gücüne güç katmak için üreticimizin yanında duruyor, desteklerle bereketi büyütüyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.' ifadelerine yer verdi.

Açıklanan destek kalemleri şöyle:

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 557 milyon 628 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 281 milyon 868 bin TL

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 104 milyon 223 bin TL

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 77 milyon 446 bin 537 TL

Tiftik Üretim Desteği: 62 milyon 46 bin 629 TL

Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği - Müsilaj: 31 milyon 250 bin 50 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 23 milyon 395 bin 784 TL

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, üretimi desteklemeye yönelik katkıların önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE