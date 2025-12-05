Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aydın'a temasları sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu eşlik etti.

Heyet, TTK yetkililerinden üretim faaliyetleri ve iş sağlığı-güvenliği uygulamalarına ilişkin bilgi aldı. Ardından yer altına inerek madencilerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, zor şartlarda görev yapan madencilerin fedakârlıklarının ülkenin geleceğine güç kattığını vurguladı.

Bakan yardımcısı Aydın, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, 'Karanlığın içinde aydınlığı, zorluğun içinde umudu taşıyan emekçi yüreklerin yanında olmak bizim için büyük bir onur ve sorumluluk. Yer altında gösterilen cesaret, yer üstünde milletimizin gücüne dönüşüyor' ifadelerini kullandı.

Madencilerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Aydın, tüm madencilerin Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak emekleri için teşekkür etti. Ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu ve Faruk Özçelik de madencilere iyi dileklerini iletti.

