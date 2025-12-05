Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Genel Meclisi toplantısında kentin en önemli gündem maddesinin su krizi olduğunu belirtti. Başkan Tutdere, 'Gürlevik suyumuz kuruma noktasına geldi; Tut Medetsiz kaynağımızda debi 30 litreye kadar düştü; Kırkgöz ise tamamen kurudu. Aralık ayındayız ve kentimizde bir damla su dahi yok. Bu sorunun kalıcı ve sürdürülebilir çözümü, Atatürk Barajı'ndan kente su getirilmesidir' dedi.

Başkan Tutdere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İl Genel Meclisi toplantımızda, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'ımızın bir numaralı sorunu olan su krizini gündeme getirdik. Gürlevik suyumuz kuruma noktasına geldi; Tut Medetsiz kaynağımızda debi 30 litreye kadar düştü; Kırkgöz ise tamamen kurudu. Aralık ayındayız ve kentimizde bir damla su dahi yok. Bu sorunun kalıcı ve sürdürülebilir çözümü, Atatürk Barajı'ndan kente su getirilmesidir.

Bu süreçte Bakanlıktan milletvekillerine, yerel yöneticilerden ilgili kurumlara, bizlere ve siz değerli hemşehrilerimize kadar herkesin üstlenmesi gereken önemli sorumluluklar var. Bunu başarabilirsek, bu topraklara karşı en temel görevlerimizden birini yerine getirmiş olacağız. Bu hayati meseleyi ortak akılla, dayanışmayla ve kararlılıkla çözmek zorundayız.'

Kaynak : PERRE