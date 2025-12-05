Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanma başlıklı 39. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca alınan yeni kararla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri 1. Bölge kapsamına alındı. Böylece deprem bölgesindeki personelin görev yeri planlamaları, yeni bölge yapısına göre yeniden şekillenecek.

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise eş durumu atamalarına ilişkin. Yapılan değişiklikle, eşinin aynı il sınırları içerisinde son üç yılda 720 gün sosyal güvenlik primi ödeyerek çalışan personelin, hizmet gerekleri uygun görüldüğü takdirde eşinin bulunduğu yere atanabilmesinin önü açıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Devlet Memurları Sendikası Genel Başkan Danışmanı Mustafa Zübeyr Özkan, özellikle Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçiş ve eş durumu uygulamaları konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Eş durumundan Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçişle ilgili gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra detaylı açıklama yapacağım' ifadelerini kullandı.

Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : PERRE