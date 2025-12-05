AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü kıyısında 25 dönümlük alanda hayata geçirilecek Gençlik Kampı projesinin çalışmalarının tamamlandığını, kampın yapımına 2026 yılında başlanacağını açıkladı.

Milletvekili Özhan yapmış olduğu açıklamada şunları kaydetti.

'Gölbaşı ilçemizde, Gölbaşı Gölü kıyısında 25 dönümlük bir arazi üzerinde hayata geçireceğimiz Gençlik Kampı projemizin çalışmalarını tamamladık. İnşallah 2026 yılı içerisinde kampın yapımına başlıyoruz. Bu proje, yalnızca bir tesis değil; gençlerimizin geleceğine yapılan büyük bir yatırımdır.

150 kişilik konaklama kapasitesine sahip olacak kampımız; spor alanlarından eğlence merkezlerine, kültür ve sanat birimlerinden eğitim alanlarına kadar geniş bir yapıya sahip olacak. Amacımız, gençlerimizin serbest zamanlarını en etkili, en verimli ve en güvenli şekilde değerlendirebilecekleri bir ortam oluşturmak.

Bu kamp sayesinde gençlerimiz hem eğlenecek hem öğrenecek. Spor, kültürel etkinlikler, atölye çalışmaları, doğa aktiviteleri ve sosyal projelerle kendilerini keşfetme fırsatı bulacaklar. Gençlerimizin ufkunu genişletecek, sosyal becerilerini artıracak ve geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlayacak bir merkez oluşturuyoruz.

Bizler gençliğe inanıyoruz, gençliğin enerjisine güveniyoruz. Gölbaşı Gölü'nün eşsiz doğasıyla bütünleşecek bu proje, gençlerimize yeni bir yaşam alanı, yeni bir öğrenme ortamı sunacak. Adıyaman'ın geleceği için atılan bu adımın bölgemize büyük bir değer katacağına yürekten inanıyorum.

Şehrimiz ile ilgili her konuda bizlere gerekli hassasiyeti gösteren başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve böylesi anlamlı bir tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE