TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kısmi değişikliklerle kabul etti. Düzenleme kapsamında özellikle Covid-19 infaz düzenlemesine ilişkin 27. maddede önemli değişikliklere gidilerek tahliye kapsamı daraltıldı. Buna göre; terör suçları, kadın veya çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçlarında erken tahliye uygulanmayacak.

Tahliye Kapsamı Daraldı

31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçlara yönelik getirilen düzenleme, mahkumların açık cezaevine geçişini ve denetimli serbestlikten yararlanmasını üç yıl öne çekiyor. İlk etapta 55 bin mahkumun tahliye olabileceği öngörülürken, terör ve ağır suçların kapsam dışında tutulmasıyla tahliye sayısının önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

Çocukları Kullanan Örgüt Liderlerine 30 Yıla Kadar Hapis

Teklif kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması, cezanın yarısından bir katına kadar artırılması hükmüyle ağırlaştırılıyor. Bu düzenleme, örgüt yöneticileri için cezaların 30 yıla kadar çıkmasının önünü açıyor.

Dolandırıcılık Davaları Asliye Ceza Mahkemelerine Devrediliyor

Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarındaki görev karmaşasını gidermek için yargılamaların artık asliye ceza mahkemelerinde yapılması kararlaştırıldı. Devam eden davalar ise mevcut mahkemelerinde sonuçlandırılacak.

TCK'de Cezaları Artıran Yeni Düzenlemeler

Teklif, Türk Ceza Kanunu'nda birçok suç başlığında cezaları artırıyor:

Taksirle yaralama cezaları yükseltiliyor.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusu taşıt olduğunda ceza bir kat artırılacak.

Kurusıkı silah kullanımı, genel güvenliği tehlikeye sokma suçu kapsamına alınarak cezalar artırılıyor.

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya hareketinin engellenmesi suçlarında ceza aralıkları yükseltiliyor; hava taşıtlarına yönelik ihlallerde cezalar 10-12 yıla kadar çıkıyor.

Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Hesap Askıya Alma ve El Koyma Yetkisi

Bilişim yoluyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarında, suç gelirinin bulunduğu hesaplar 48 saate kadar askıya alınabilecek, gerekli durumlarda hakim kararıyla el konulabilecek. Bankalar ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına bilgi/belge vermeme halinde 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Kişilik Hakları ve İnternet İçeriklerine Yeni Yaptırımlar

Kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla içerik kaldırma ve erişim engelleme taleplerinde sulh ceza hakimliklerine verilen yetkiler genişletiliyor.

Hakim, ihlalin açıkça görüldüğü durumlarda 24 saat içinde erişim engeli verebilecek. Kararın uygulanmaması halinde sosyal ağ sağlayıcılarının bant genişliği yüzde 50'den yüzde 90'a kadar daraltılabilecek.

Avukatlara Yönelik Disiplin Cezaları Yeniden Düzenlendi

Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle disiplin cezaları; uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma olarak yeniden düzenlendi. Tekerrür halinde cezalar bir derece artırılabilecek.

Meslekten çıkarma dışındaki disiplin cezaları, 5 yıl sonra avukatın talebiyle sicilden silinebilecek.

Elektronik Haberleşme Kanunu'nda Sıkı Kimlik Doğrulama

Abonelik işlemlerinde elektronik kimlik doğrulama zorunluluğu getiriliyor.

Kimlik teyidi yapılmayan yabancı uyruklu abonelerin hatları belirlenen süre sonunda kapatılacak.

Kimlik doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmecilere 1000 TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezaları verilecek.

Fiyat Tarifeleri ve Esnaf Düzenlemesi

Esnaf ve sanatkârlarca hazırlanan mal ve hizmet tarifeleri, bağlı olunan birlik tarafından onaylanacak. İtiraz durumunda tarifeler, mülki idare amiri başkanlığındaki uzlaşma komisyonu tarafından değerlendirilecek.

GSS Borçlarında Düzenleme

1 Ocak 2016 tarihinden önceki ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ve feri alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Ancak daha önce ödenen tutarlar iade edilmeyecek.

Bu geniş kapsamlı düzenlemelerin, yargı süreçlerini hızlandırmayı, cezai yaptırımları netleştirmeyi ve suçla mücadelede etkinliği artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Kaynak : PERRE