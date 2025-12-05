Adıyaman Belediyesi, Fen Lisesi başta olmak üzere birçok okulun bulunduğu Okullar Bölgesi'nde altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kentte öğrenci servislerinin ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan alanda, uzun süredir beklenen düzenlemelerin hızlandırıldığı belirtildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Tutdere, gençlerin, öğretmenlerin ve velilerin taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayarak, 'Burası Adıyamanımızın ve gençlerimizin eğitim yuvası. Fen Lisesi başta olmak üzere birçok lisemizin bulunduğu, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrenci servislerinin yoğun olarak kullandığı bir alan. Uzun yıllardır hizmet bekleyen bu bölgede gençlerimizin ve eğitim camiamızın taleplerine duyarsız kalmadık. Çalışmalarımızı burada yoğunlaştırdık' dedi.

Başkan Tutdere, bölgedeki altyapı ve kaldırım düzenlemelerinin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, 'Okullar bölgesi olarak kabul ettiğimiz bu alandaki çalışmaları bir hafta içinde bitirip öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim emekçilerimizin kullanımına hizmetine açmış olacağız' dedi.

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarında halkla dayanışmanın temel güç olduğunu belirterek, 'Her yerde halkımızla güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Bu dayanışmayla yaralarımızı sarıyor, Adıyaman olarak hep birlikte geleceğe umutla bakıyoruz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE