'5 Aralık yalnızca bir tarih değil, Cumhuriyet'in eşitlik vizyonudur'

Prof. Dr. Özcan, açıklamasında 5 Aralık 1934'ün yalnızca bir yasal düzenleme değil, Cumhuriyet devrimlerinin toplumsal dönüşüm gücünü gösteren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Özcan, şu değerlendirmelere yer verdi:

'5 Aralık 1934, Türk kadını için yalnızca bir tarih değil; Cumhuriyetimizin eşitlik ve demokrasi yolundaki kararlı yürüyüşünün en önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınına tanınan seçme ve seçilme hakkı, kadınların toplumsal yaşamın her alanında aktif ve eşit bireyler olarak yer almasının önünü açmıştır. Bu devrimci adımla Türk kadını, Fransız, İtalyan ve İsviçre kadınlarından önce siyasal haklarına kavuşmuş; genç Türkiye Cumhuriyeti ise İslam coğrafyasında kadın haklarına öncülük eden ilk ülke olmuştur.'

Eğitim, sağlık, bilim ve meslek yaşamında kadınların artan görünürlüğü

ADD Şube Başkanı Özcan, günümüzde kadınların toplumsal yaşamdaki yerinin güçlendiğine dikkat çekerek güncel istatistiklere işaret etti:

'Bugün Türkiye'de kadınlar; eğitimden siyasete, bilimden sanata, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda önemli katkılar sunmaktadır. Akademisyenlerin %48'i, avukatların %47'si, doktorların %46'sı, mühendislerin %44'ü ve öğretmenlerin %62'si kadınlardan oluşmaktadır. Bu tablo, Cumhuriyet'in kadınlara sunduğu fırsat eşitliğinin ve kadınların azmini, üretkenliğini ve yetkinliğini açıkça ortaya koymaktadır.'

'Yönetim kademelerinde eşit temsil hâlâ sağlanamadı'

Prof. Dr. Özcan, kadınların üst düzey kararlarda yer alma oranlarının düşük olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Türkiye'nin demokratik gelişimi açısından önemli bir eksiklik olduğunu söyledi:

'Bununla birlikte, kadınların temsiliyetinde önemli bir eşitsizlik halen devam etmektedir. Milletvekillerinin yalnızca %20'si, rektörlerin %7.2'si, valilerin %4.9'u, kaymakamların %5.5'i ve Millî Eğitim Müdürlerinin yalnızca %4.9'u kadınlardan oluşmaktadır. Ülkemizin demokratikleşme sürecinin güçlenmesi için kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması büyük önem taşımaktadır.'

'Türk kadını karar mekanizmalarında daha güçlü temsil edilecektir'

Prof. Dr. Kenan Özcan, kadınların bilgi birikimleri ve liyakatleriyle yönetim süreçlerinde daha güçlü şekilde yer alacaklarına inandığını belirtti:

'Kadınların, bilgi birikimleri, liyakatleri ve kararlılıklarıyla bu 'cam tavanı' aşarak karar verici ve politika belirleyici mekanizmalarda çok daha güçlü şekilde temsil edileceğine inanıyorum.'

'Tüm kadın kahramanlarımıza saygı ve minnetle...'

Açıklamasının sonunda Atatürk'ün çağdaşlaşma vizyonuna ve kadınların Cumhuriyet mücadelesindeki rolüne değinen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

'Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kadın kahramanlarını, hak mücadelesinde öncü olmuş tüm kadınlarımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş, eşitlikçi vizyonu kararlılıkla sürdüren tüm Türkiye kadınlarını saygı, minnet ve gururla selamlıyoruz. Kadınlarımızın yarınlara yön veren güçlü katkılarıyla Türkiye, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam edecektir.'

Kaynak : PERRE