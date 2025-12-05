Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüm kültürünü çocuklara kazandırmak amacıyla ilçe genelindeki okullarda yürüttüğü eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP iş birliğinde hayata geçirilen ve bölgede ilk olma özelliği taşıyan sıfır atık projesi çerçevesinde ilçede sıfır atık marketleri ile çeşitli geri dönüşüm uygulamaları hizmete sunuldu.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere; geri dönüşümün önemi, atıkların yeniden kazanımı ve sıfır atık marketlerin işleyişi anlatılıyor. Çevre mühendisleri ve uzman eğitmenler tarafından verilen sunumlar; oyunlar, uygulamalı videolar ve kısa filmlerle desteklenerek çocukların çevreye duyarlı alışkanlıklar edinmesi hedefleniyor. Okullara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanlarıyla öğrencilerin öğrendiklerini uygulama fırsatı bulması sağlanıyor. Eğitimlerin sonunda ise öğrencilere sıfır atık eğitim setleri ve çeşitli hediyeler verilerek çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Son olarak Şanlıurfa'daki Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle devam eden çalışmaların, Haliliye ilçesindeki tüm okullarda süreceği ve çevre farkındalığının yaygınlaştırılması için belediyenin eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE