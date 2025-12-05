Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyeleri, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yapılan görüşmeye ilişkin kamuoyuna sunulan özet metnin gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi. Parti, görüşme tutanaklarının eksiksiz şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Komisyon üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Komisyonu adına gerçekleştirilen İmralı görüşmesinin özet şeklinde sunulmasının sağlıklı bir bilgilendirme olmadığı ifade edildi. Açıklamada, özet metnin 'parça parça, eksik ve öznel değerlendirmeler içerdiği' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Bu kadar kritik bir sürecin içeriği seçmeci şekilde aktarılırsa, Öcalan'ın süreçteki rolü daraltılır ve tartışmalı bir zemin doğar. Şeffaflık, hem sürecin meşruiyetini hem de toplumsal sahiplenmeyi güçlendirecek temel ilkedir.'

DEM Parti, Meclis Başkanlığı'nın tutanakların tamamını paylaşmak yerine yalnızca özet bir metni komisyona ilettiğini, adaya giden heyetin bu özetin hazırlanmasına katkı sunmadığını da duyurdu. Açıklamada, bağlamından kopuk cümleler ve eksik alıntılar üzerinden yürütülen tartışmaların 'spekülasyonlara kapı aralayacağı' ifade edildi.

Altında Komisyon üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek'in imzası bulunan açıklamada iki talep öne çıktı:

İmralı tutanaklarının tamamının komisyon üyelerine eksiksiz iletilmesi,

Ardından kamuoyunun doğru bilgilendirileceği şeffaf bir sürecin işletilmesi.

DEM Parti açıklamasının devamında, barış ve demokratik toplum sürecinin 'kişisel yorumlara, siyasi hesaplara ve bağlamından koparılan ifadeler üzerinden yürütülecek tartışmalara bırakılamayacak kadar ciddi ve tarihsel' olduğuna dikkat çekerek, tutanakların tam metin olarak paylaşılması yönündeki çağrısını yineledi.

Kaynak : PERRE