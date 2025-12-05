Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Göktaş, bazı kadın milletvekilleri, rektörler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşların kadın çalışanlarından oluşan heyetle Aslanlı Yol'dan mozoleye yürüyerek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, mesajında kadınların siyasette, diplomasi, ekonomi, bilim, sanayi, kültür ve sağlık alanlarındaki katkılarına dikkat çekti. Göktaş, Cumhuriyet'in kadınlara tanıdığı hakların toplumsal eşitlik ve demokratik karar süreçleri açısından önemini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Hayatın gerçek mimarları olan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE