600 yıllık gelenek: Sadece bir içecek değil, kültürel bir ritüel

Türk Kahvesi, Osmanlı'dan günümüze uzanan süreçte sadece bir içecek olmanın ötesine geçerek; misafirperverliğin, sohbet kültürünün, kız isteme geleneklerinin, dostluğun ve molanın simgesi haline geldi. UNESCO tarafından yapılan değerlendirmede Türk Kahvesi kültürünün 'toplumsal bağları güçlendiren, kuşaklar arası aktarılan bir kültürel miras' niteliği taşıdığı vurgulandı.

Türk Kahvesi 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmişti

Uzmanlara göre Türk Kahvesi'ni diğer kahve türlerinden ayıran en önemli özellik, pişirilme yöntemidir. En iyi Türk Kahvesi için şu aşamalar öneriliyor:

● Kaliteli ve taze çekilmiş kahve kullanılmalı

Kahve çekirdeğinin tazeliği hem aromayı hem köpüğü etkiliyor.

● Oran doğru olmalı

Bir fincan için:

- 1 tatlı kaşığı tepeleme Türk kahvesi

- İsteğe göre şeker

- Soğuk içme suyu

● Soğuk su şart

Kahvenin soğuk suyla cezve içinde yavaşça çözünmesi, köpüğün oluşmasında kritik rol oynuyor.

● Yavaş ateşte pişirilmeli

Kahve, orta-kısık ateşte yavaş yavaş kabarana kadar pişirilmeli. Yüksek ateş köpüğü öldürüyor.

● Köpük önce dağıtılır

Kabaran köpük fincanlara pay edilir, ardından kalan kahve eklenir.

Türk Kahvesi nasıl saklanmalı? Tazelik için püf noktalar

Türk Kahvesi, havayla temas ettikçe aromasını ve tazeliğini hızlı kaybediyor. Bu nedenle saklama koşulları büyük önem taşıyor:

● Işıksız, serin ve kuru bir alanda muhafaza edilmeli

Güneş ışığı kahvenin yağ yapısını bozarak bayatlamasına neden oluyor.

● Cam kavanoz yerine hava almayan metal ya da özel ambalajlar kullanılmalı

Cam kavanozlar ışığı geçirdiği için tavsiye edilmiyor.

● Öğütülmüş kahve uzun süre bekletilmemeli

En ideal kullanım süresi, öğütüldükten sonraki ilk 7-10 gündür.

● Buzdolabında saklama önerisi doğru bilinen bir yanlış

Kahvenin nem çekmesine neden olduğundan buzdolabında saklanması önerilmiyor.

Türk Kahvesi'nin geleceği için farkındalık günü

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nün, bu kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle genç kuşaklarda kahve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ancak Türk Kahvesi'nin dünya çapındaki popülerliğinin giderek arttığını belirtiyor.

Türk Kahvesi bugün yalnızca Türkiye'de değil, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada kültürel bir değer ve gastronomik bir ürün olarak tanınıyor.

Kaynak : PERRE