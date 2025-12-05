Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen enerji projeleri tanıtım etkinliğinde, Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji hedeflerini değerlendirdi. Bakan Bayraktar, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yüzyılın ortasında karbon nötr bir ekonomiye dönüştürme hedefini hatırlatarak, enerji piyasalarında 20 yılı aşkın süredir köklü dönüşüm gerçekleştirildiğini ve devletin ana yatırımcı rolünden çıkarak düzenleyici ve denetleyici görevlere odaklandığını söyledi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada olduğunu belirterek, 'Yenilenebilir Enerji-2035 yol haritamıza göre rüzgar ve güneş kapasitemizi dört kat artırarak 120 GW seviyesine çıkarmayı ve yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımı harekete geçirmeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Özbekistan ile stratejik ortaklığın önemine de değinen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin özel sektör yatırımlarını desteklediğini, enerji verimliliği, şebeke altyapısı, piyasa serbestleşmesi ve madencilik konularında aktif işbirliği yürüttüklerini kaydetti.

Etkinlikte konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, son yıllarda ülkesine enerji sektöründe 35 milyar dolarlık yabancı yatırım çekildiğini ve 9 bin megavat yeni kapasitenin devreye alındığını açıkladı. Ülkede bugüne kadar yaklaşık 5 bin megavat güneş ve rüzgar santrali ile 400 megavat hidroelektrik santrali devreye alınırken, yeşil enerjinin elektrik üretimindeki payının bu yıl yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor.

Etkinlik sonunda Bayraktar ve Mirziyoyev, toplam değeri 11 milyar dolar olan 42 projenin devreye alınması ve 21 yeni projenin başlatılmasına ilişkin sembolik düğmeye bastı.

Kaynak : PERRE