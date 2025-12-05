Türkiye'nin ikinci büyük turizm organizasyonu olarak kabul edilen İzmir Turizm Fuarı, 3-5 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 19. İzmir Turizm Fuarı'nda Şanlıurfa'yı, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) temsil etti.



TUREB Turist Rehberleri Odaları Birliği, İZRO İzmir Turist Rehberleri Odası ve ŞURO tarafından kurulan standa turizm sektör temsilcilerinden otelcilere, turizm taşıma firmalarından seyahat acentelerine, turist rehberlerinden üniversitelerin turist rehberliği öğrencilerine kadar geniş bir ziyaretçi kitlesi yoğun ilgi gösterdi.

Tureb Turist Rehberleri Birliği Başkanı Abdülkadir Tanrıdağlı, TUREB Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban, ŞURO Başkanı Müslüm Akkay ve İZRO Başkanı Ayça Kesici fuarda görev alan isimler arasında yer aldı.

ŞURO'nun katılımıyla Şanlıurfa, fuarda yalnızca kendi kentini değil, aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm potansiyelini de temsil etme fırsatı buldu.

Kaynak : PERRE