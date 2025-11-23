22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, profesyonel pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlik, öğretmenlerin sadece Öğretmenler Günü'nü kutlama amaçlı değil, aynı zamanda yoğun eğitim-öğretim süreci içerisinde moral ve motivasyonlarını artırmayı hedefleyen bir program olarak planlandı.

Uçuşlar, Adıyaman Yamaç Paraşütü Derneği pilotları ile farklı illerden gelen deneyimli paraşüt pilotlarının kontrolünde gerçekleştirildi. Katılımcı öğretmenler, yaklaşık 800 metre yükseklikten süzülerek Adıyaman manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Yusuf Demirgüç Gökyüzünde Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Yusuf Demirgüç, uçuş sonrası yaptığı kısa açıklamada, Öğretmenler Günü'nü gökyüzünde kutlamanın kendisi için özel bir anı olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Mesleğimin en anlamlı gününü böyle bir deneyimle kutlamak benim için tarifsiz bir mutluluk oldu. Bu etkinliği organize eden tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.'

5 Yaşındaki Minik Samet Etkinliğe Renk Kattı

Etkinliğin en dikkat çeken detaylarından biri ise yalnızca 5 yaşında olan minik Samet'in pilot eşliğinde yamaç paraşütü ile uçması oldu. Küçük Samet'in cesareti ve uçuş heyecanı, alandaki izleyiciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi. Program sorumluları, uçuşun tüm güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Müdür Ali Tosun Etkinlik Alanında Öğretmenleri Ziyaret Etti

İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, etkinliğin düzenlendiği Ali Dağı Mesire Alanı'na gelerek öğretmenlerle sohbet etti. Tosun, pilotlardan etkinliğin işleyişi hakkında bilgi aldı, uçuş anlarını yerinde takip etti ve eğitimcilerin heyecanını paylaştı.

Müdür Tosun, burada yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Öğretmenlerimiz için hem anlamlı hem de motivasyon sağlayan bir etkinliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlik yalnızca bir meslek değil, bir gönül işidir. Bizler de bu anlamlı günde öğretmenlerimizin yanında olmak, onlara farklı bir deneyim sunmak istedik.'

Öğretmenlere Moral ve Motivasyon Etkinlikleri Sürecek

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Etkinliğin, öğretmenlerin iş yaşamındaki stresini azaltmayı amaçlayan programların başlangıcı olduğu ifade edildi.

Yetkililer, yamaç paraşütü organizasyonunun her yıl genişleyen katılımla devam edeceğini, öğretmenlerin bu tür etkinliklere olan ilgisinin de her geçen yıl arttığını söyledi.

Eğitim Camiasından Tam Destek

Etkinlik alanında bir araya gelen öğretmenler, uzun süre sonra böyle farklı ve heyecan verici bir organizasyonda bulunmanın kendilerine moral verdiğini dile getirdi. Yamaç paraşütü deneyiminin birçok öğretmen için ilk kez yaşanan bir tecrübe olduğu ifade edilirken, katılımcılar bu tür etkinliklerin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Teşekkür Mesajı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan Adıyaman Yamaç Paraşütü Derneği'ne, Tut Havacılık Kulübü'ne, gönüllü pilotlara ve organizasyonda görev alan tüm personele teşekkür etti.

Kaynak : PERRE